Follonica Gavorrano Occhio al Ponsacco

Obiettivo, blindare il terzo posto e magari puntare alla seconda piazza per il Follonica Gavorrano. Un match dai due volti quello di domenica scorsa in casa del Montespaccato. Ad un primo tempo di marca biancorossoblù, con il bel gol di acrobazia di Lorusso a sbloccare il risultato, è seguita una ripresa un po’ più complicata, che ha spezzato il ritmo dopo tre vittorie consecutive. Con il punto conquistato nella capitale arriva la matematica certezza di giocare i play off per il Follonica Gavorrano, mentre l’altro verdetto stagionale del girone E è l’aritmetica vittoria del campionato da parte dell’Arezzo. Resta da stabilire, a questo punto, soltanto la posizione finale per i ragazzi di Bonura, dato che sono ancora in ballo tutte le posizioni dal secondo al quinto posto. Tutto è ancora possibile a tre giornate dal termine: i biancorossoblù sono a quota 54, appaiati con il Poggibonsi, la Pianese precede a 59 punti, mentre più in basso si trova il Livorno a 46, inseguito soprattutto da Ghiviborgo e Flaminia Civitacastellana. Insomma, un finale di stagione tutto da scrivere. Il prossimo oggi al Malservisi-Matteini contro il Mobilieri Ponsacco, formazione che invece si trova appena fuori dalla zona play out, a soltanto un punto di distanza dalle posizioni che scottano. Il ruolino dei pisani parla di 9 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, con 35 gol fatti e 49 subiti. Al contrario per i minerari le vittorie sono 14, con 12 pareggi e 5 sconfitte, oltre a 49 gol fatti e 36 subiti. La gara di andata tra le due formazioni è inoltre terminata sull’1-2 per i biancorossoblù. A segno Marcheggiani su rigore a inizio gara, con Lorusso che ha poi raddoppiato quando stava per scoccare l’ora di gioco. Il gol del Ponsacco è arrivato al 69’, con il triplice fischio dell’arbitro che ha poi decretato quello che era al momento l’undicesimo risultato utile consecutivo di un Follonica Gavorrano in ottimo stato di forma. Adesso i risultati utili sono quattro, con anche 6 vittorie nelle ultime 8 gare disputate, oltre a un pareggio e una sconfitta.