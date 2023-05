Follonica Gavorrano L’ultima con il Livorno

Ultima giornata di campionato per la truppa di Bonura. Oggi per il Follonica Gavorrano c’è un match di quelli che non hanno bisogno di presentazioni, dato che la formazione biancorossoblù sarà impegnata al Malservisi-Matteini contro il Livorno. I ragazzi vorranno certamente congedarsi dal campionato, in attesa dei play off di domenica prossima, con una bella vittoria di fronte al proprio pubblico, contro una squadra dal sicuro blasone come quella amaranto. Con cui all’andata era arrivato un buon pareggio esterno: al vantaggio di Frati al 67’ su calcio di rigore aveva risposto Ampollini pochi minuti più tardi su azione di calcio d’angolo. Un pari che aveva chiuso il 2022 con 13 risultati utili consecutivi. L’ultima catena di cinque partite utili si è invece spezzata nella gara contro l’Ostiamare, persa per 2-1 sul sintetico della formazione laziale dopo il momentaneo pareggio di Marcheggiani, al rientro dopo l’infortunio. Contro il Livorno invece non ci sarà certamente Lorusso, espulso dopo il triplice fischio dal direttore di gara, ma rientrerà dalla squalifica il capitano Emilio Dierna, mentre da valutare fino all’ultimo ci saranno alcuni elementi della rosa che non si trovano nelle migliori condizioni. La partita con i labronici sarà importante per entrambe le squadre anche per la classifica. I biancorossoblù, al momento quarti, possono ancora raggiungere il Poggibonsi, ancora distante due punti a quota 57 in terza posizione, mentre il Livorno dovrà ottenere una vittoria se vorrà giocarsi i play off la prossima settimana, considerando i pari punti del Flaminia Civitacastellana e i due punti di distanza del Seravezza. I ragazzi di Bonura arrivano all’ultima di campionato con 14 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte, con 51 gol fatti e 39 subiti. Per il Livorno invece le vittorie sono 11, con 13 pareggi e 9 sconfitte, oltre a 37 gol fatti e 34 subiti. "Speriamo di recuperare qualcuno con il Livorno e anche in vista dei play off – commenta mister Bonura –. Rientra Dierna, fondamentale per la sua esperienza, anche se contro l’Ostiamare tutti hanno fatto la loro parte".