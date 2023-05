Follonica Gavorrano ko Il Livorno si impone 2-1

Niente da fare per il Follonica Gavorrano. Alla fine vince il Livorno per 2-1 al termine di una partita combattuta. Per i minerari da domenica ci saranno comunque i playoff. Il Livorno conquista subito un calcio di punizione dal limite dell’area. Si occupa della battuta Giuliani, che mette un sinistro a girare sul primo palo su cui Blundo non può nulla. Partenza forte del Livorno, che conquista il vantaggio dopo soli due minuti di gioco. I biancorossoblù provano subito a prendere in mano il pallino del gioco per rimettere le cose in equilibrio, ma è il Livorno a rendersi ancora pericoloso all’8’ con Lucatti, il cui tiro dal limite viene bloccato da Blundo. Al 44’ fiammata del Follonica Gavorrano: Macchi mette una bella palla dalla trequarti per la testa di Marcheggiani, che non trova la porta. Il secondo tempo si apre comunque con i biancorossoblù più carichi e combattivi. Al 58’ Lucatti cerca il gol del raddoppio, calciando alto da buona posizione. Al 60’ il colpo di testa di Bruzzo su calcio d’angolo stava per regalare il gol alla formazione ospite, ma il salvataggio sulla linea di Diana salva la porta biancorossoblù. Miracolo di Blundo al 63’: il portiere nega il gol a Greselin, che si era presentato solo a tu per tu con l’estremo difensore. Blundo ancora miracoloso al 78’ su Zanolla. All’84’ ancora Bamba in contropiede calcia verso la porta, trovando ancora l’opposizione di Blundo. Al 92’ Cerrato colpisce il palo interno di testa e la palla sembra oltrepassare la linea di porta. Il guardalinee e il direttore di gara lasciano correre. Scatta così il contropiede di Bamba, che salta Blundo e raddoppia per gli amaranto, tra le proteste dei biancorossoblù. Al 95’ Marcheggiani accorcia le distanze per il Follonica Gavorrano, ma non c’è più tempo.

FOLLONICA GAVORRANO: Blundo, Pignat, Dierna (35’ Fremura), Khribech (85’ Cerrato), Souare, Macchi (88’ Giovannucci), Barlettani (65’ Lepri), Diana, Poli, Ampollini, Marcheggiani.

All. Bonura.

LIVORNO: Bagheria, Fancelli, Luci (87’ Russo), Lorenzoni, Lucarelli (62’ Zanolla), Giuliani, Pecchia (71’ Bamba), Greselin, Bruzzo (94’ Razzauti), Benassi, Lucatti (80’ El Bakhtaoui). All. Collacchioni.

Reti: 2’ Giuliani, 92’ Bamba, 95’ Marcheggiani.