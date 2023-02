Follonica Gavorrano gioca in casa contro la Massese

Oggi, nell’11° turno della serie C femminile, il Follonica Gavorrano, reduce dalla cocente sconfitta casalinga subita con la Dinamo Florentia, affronterà in trasferta la Massese già nettamente battuta 9-0 all’andata. Incontro ampiamente alla portata della formazione allenata da D’Anotni e incontro perfetto per tornare al successo. Le maremmane sono quinte e cercano la qualificazione ai play off, già raggiunti lo scorso anno quando vennero sconfitte in finale. La vittoria è necessaria perché per centrare gli spareggi promozione le grossetane devono guardarsi le spalle dalle fiorentine della Dinamo che hanno solo tre punti in meno. Le convocate: Sarro, Vincenti, Gobbi, Baila Longo, Zorzi, Rinaldi, Cirillo, Proietti, Falcini, Falcinelli, Abate. All. D’Antoni. Classifica: Firenze 25, Polisportiva 2M 21, Atletico Viareggio 20, Worange Pistoia 15, Follonica Gavorrano 13, Dinamo Florentia 10, Massese 6, Olimpiacolle 3.