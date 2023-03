Follonica Gavorrano, avanti ancora Col Ghiviborgo serve una vittoria

La vittoria di misura contro la Sangiovannese significa di nuovo terzo posto provvisorio per il Follonica Gavorrano, a discapito di Poggibonsi e Livorno che invece hanno perso e pareggiato le rispettive partite casalinghe contro Terranuova Traiana e Montespaccato. E così i punti sulla sesta diventano ben 8 ma, come ha detto anche il capitano Emilio Dierna dopo la gara con la compagine valdarnese, l’attenzione deve essere rivolta alle squadre più in alto, con l’obiettivo di rosicchiare qualche punto da qui al termine della stagione. Oggi ci sarà un’ulteriore possibilità in casa del Ghiviborgo. La formazione allenata da Massimo Maccarone sta vivendo una stagione forse anche superiore alle attese: nona in classifica con 7 vittorie, ben 13 pareggi e 6 sconfitte, ha la differenza reti pari a 0, con 33 gol fatti e 33 subiti. Buono anche lo stato di forma dato che, dopo la sconfitta con la capolista, sono poi arrivate due vittorie con Poggibonsi e Pianese. La formazione della provincia di Lucca tra le mura amiche vorrà certamente provare a fare lo sgambetto anche ai biancorossoblù, il cui trend è certamente positivo con tre vittorie consecutive e sette risultati utili, valsi appunto la riconquista del terzo posto. Le vittorie ottenute dai ragazzi allenati da Bonura sono adesso 11, così come i pareggi, mentre le sconfitte sono 4, miglior dato del campionato assieme alla capolista. Inoltre, 39 gol fatti e 29 subiti rappresentano il dato delle segnature, con un buon più 10 sulla differenza reti.