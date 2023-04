Follonica Gavorrano a Montespaccato

Rush finale per il girone E di serie D. Ultime quattro gare della regular season per il Follonica Gavorrano, che torna in campo oggi nella trasferta di Montespaccato dopo la pausa del week end di Pasqua. I ragazzi di Bonura sono attesi dalla sfida contro i romani dopo la vittoria di giovedì 6 aprile contro il Seravezza Pozzi. Un gol per tempo di Macchi e Dierna sono bastati ai minerari per piegare la resistenza della formazione lucchese, a cui non è bastato il rigore di Benedetti per strappare un risultato positivo al Malservisi-Matteini. Tre vittorie consecutive, sei nelle ultime sette gare disputate: il ruolino dei biancorossoblù è da terzo posto, occupato in solitaria a quota 53 dopo il passo falso del Poggibonsi – adesso a meno 2 – nell’ultimo turno casalingo contro il Mobilieri Ponsacco. I punti dalla seconda della classe, la Pianese, sono invece 6, mentre l’Arezzo è ormai imprendibile a quota 66 punti. Più in basso il Livorno a 45 punti a chiudere la zona play off. Sarà importante quindi per i ragazzi di Bonura battersi fino all’ultima giornata per accaparrarsi una posizione di vantaggio per affrontare poi al meglio – e con il vantaggio di giocare in casa – la semifinale e l’eventuale finale della post season, per chiudere un’altra stagione positiva. I minerari faranno visita al Montespaccato, formazione che occupa l’ultima posizione in classifica con 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte, 25 gol fatti e 41 subiti), a tre punti dal penultimo posto occupato dal Terranuova Traiana e a 7 punti dalla prima posizione utile per evitare i play out, occupata dal Grosseto a 34 punti. Nel girone di andata la sfida tra le due formazioni era terminata con la vittoria dei biancorossoblù per 1-0, grazie alla rete segnata da Souare all’epoca appena arrivato alla corte del presidente Balloni e subito decisivo in una gara sbloccata sul pareggio. Vittoria casalinga anche lo scorso anno (2-1 il finale), mentre allo stadio Don Pino Puglisi di Roma – dove si giocherà la gara in programma alle 15 – terminò 2-0 per i capitolini.