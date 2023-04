Follonica Gavorrano a Città di Castello

Il Follonica Gavorrano torna in campo dopo la sosta a causa del Torneo di Viareggio. I biancorossoblù faranno visita oggi – alle 15 per il cambio dell’ora legale – allo stadio Bernicchi di Città di Castello. I ragazzi di Bonura scenderanno sul terreno di gioco della formazione umbra conoscendo tra l’altro i risultati di Ghiviborgo-Sangiovannese, Grosseto-Arezzo, Ponsacco-Trestina, Montespaccato-Poggibonsi e Terranuova-Flaminia, gare che sono state anticipate a ieri sabato, mentre oggi sono in programma anche Livorno-Pianese, Ostiamare-Altopascio e Seravezza-Orvietana. La classifica, ricapitolando, vede i biancorossoblù al terzo posto, a pari merito con il Poggibonsi, a quota 47 punti, con 12 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte (con 44 gol fatti e 33 subiti). A 55 la Pianese, mentre a 62 l’Arezzo, lanciato ormai verso la promozione quando mancano sei giornate al termine del campionato. Nell’ultima posizione utile per la conquista di un posto nei play off al momento c’è il Livorno a quota 43, mentre inseguono a 40 il Ghiviborgo e a 38 il terzetto formato da Flaminia Civitacastellana, Seravezza Pozzi e Sangiovannese. Si trova invece in piena lotta per non retrocedere la prossima avversaria, il Città di Castello, in quart’ultima posizione a quota 30 punti. Sotto solo Sporting Trestina, Montespaccato e Terranuova Traiana a quota 27, mentre la prima posizione utile per uscire dai play out è distante solo un punto. Gli umbri hanno all’attivo 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, con 30 gol realizzati e 41 subiti. Una partita dunque ostica per i ragazzi di Bonura, da affrontare con il coltello tra i denti per tutti i 90 minuti, dopo la bella vittoria nell’ultimo turno contro il Terranuova Traiana per 3-1, che ha permesso ai biancorossoblù di affrontare la sosta con il morale alto. La gara di andata con il Città di Castello ha dimostrato che non bisognerà mai abbassare la guardia: in vantaggio di due reti nella prima frazione con i gol del capitano Emilio Dierna e di Davide Lorusso, gli ospiti avevano reagito nella ripresa arrivando al pareggio con Paparusso e Calderini. .