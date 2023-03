Follonica, che sfida a Lodi Obiettivo secondo posto

Altra gara complicata. Che però potrebbe essere il trampolino di lancio definitivo per quel secondo posto che è l’obiettivo numero uno della stagione dei ragazzi del Golfo. Si gioca stasera l’anticipo tra Lodi e Follonica (alle 20.45), una sfida affascinante e dal pronostico incerto. Le due squadre, divise da tre punti (Lodi 41 e Follonica 38), arrivano a questa sfida con il morale a mille per due successi importanti. Il Lodi ha avuto ragione del Montebello non senza soffrire, il Follonica invece ha fatto un sol boccone ad un Forte dei Marmi irriconoscibile che comunque ha sbattuto su un Barozzi nettamente il migliore in pista. Silva in questa partita potrà contare sull’organico al completo e dunque andrà in Lombardia con l’obiettivo dichiarato di portare a casa l’intera posta in palio. Ma i giallorossi di Bresciani (tra cui un ex della partita) potranno contare sulla verve di una squadra giovane e ricca di iniziative, imperniata su un portiere super come Grimalt. Una sfida dunque da tripla con il Follonica però, visto con il Forte, che può veramente tentare il colpaccio anche su una pista storicamente difficile come quella di Lodi. Silva potrà schierare l’intera squadra al completo, a partite da Francesco Banini che è stato devastante con le sue accelerazioni. Se anche Pablo Cancela raggiungerà un livello di forma accettabile allora il Follonica potrà dire la sua fino in fondo.