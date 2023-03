Follonica, c’è il Voltregà Sarà un match durissimo

Tre gol per andare ai supplementari o quattro per conquistare la Final Four di Wse Cup. E’ questo l’obiettivo del Follonica hockey che stasera al Capannino (alle 21) cercherà di battere il Voltregà, temibile squadra spagnola che all’andata superò i biancazzurri con il punteggio di 5-2. Una partita non facile per i ragazzi maremmani che dovranno fare a meno anche di Francesco Banini, appiedato per sei turni dal giudice sportivo internazionale dopo la steccata volontaria ad un giocatore del Noia. Rientrerà invece Pablo Cancela che ha visto accettare parzialmente il ricorso per la squalifica di tre giornate subita in campionato (rientrerà a Grosseto nell’ultima di campionato) e dunque Sergio Silva avrà l’opportunità di schierare il bomber spagnolo per una rimonta difficile ma non impossibile. IL resto della squadra sarà confermato: Barozzi a difesa della gabbia, Fernando Montigel e Federico Pagnini in difesa, Davide Banini e Pablo Cancela in attacco. Pronti Marco Pagnini e i giovani Bonarelli, Polverini e Bracali. Il Voltregà arriva a questo appuntamento carico a mille e con la consapevolezza di avere fra le mani una squadra davvero forte e che sa quello che vuole, soprattutto in competizioni europee, che l’ha vista vincere più volte la Wse Cup, che prima si chiamava Coppa Cers. Importante sarà anche l’apporto del Capannino: in partite come questo la spinta del pubblico potrebbe essere il sesto uomo in pista.