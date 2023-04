Follonica, arriva il Bassano: obiettivo dimenticare l’Europa e conquistare i playoff

Una partita fondamentale. Stasera al Capannino (alle 20.45) il Follonica aspetta al varco il Bassano per chiudere il discorso e attestarsi nei primi cinque posti della graduatoria, ad una giornata dal termine della regular season. E’ questo l’obiettivo del Follonica hockey che cercherà di dimenticare la delusione europea della mancata qualificazione alla Final Four di Wse Cup a spese del Voltregà, tuffandosi nel campionato. E lo farà proprio con una classica dell’hockey: col Bassano infatti i biancazzurri del Golfo hanno scritto pagine epiche del recente passato. Ora gli obiettivi sono diversi ma ugualmente nobili. la squadra di Silva vuole conquistare un posto al sole in vista della post season e magari evitare i preliminari, il Bassano non può regalare punti perchè si trova al settimo posto della graduatoria. Sergio Silva, il tecnico portoghese del Follonica, recupera Francesco Banini), fermo in Europa perchè squalificato, ma non potrà schierare Pablo Cancela che sconterà l’ultima giornata di squalifica delle tre (poi diventate due) dopo la manata al volto rifilata a Pinto del Trissino. Sulla carta il Follonica non dovrebbe aver problemi ma mai dire mai anche perchè il Bassano ha una squadra che può battere chiunque e in qualunque pista. Silva dunque schiererà Leonardo Barozzi a difesa della gabbia (Irace pronto a sostituirlo), i giocatori di movimento saranno Marco Pagnini, Federico Pagnini, Oscar Bonarelli, Claudio Bracali, Davide Banini, Francesco Banini e Fernando Montigel.