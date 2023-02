FolloGavo, serve una vittoria per riprendere la corsa Occhi puntati sui tanti ex

La trasferta di Orvieto ha portato un punto alla classifica del Follonica Gavorrano che nelle ultime quattro gare ha raccolto altrettanti pareggi. Nonostante il contemporaneo pari del Livorno, però, adesso la classifica dei minerari recita quinto posto, con i labronici che hanno conquistato la quarta posizione in solitaria. Chi si trova invece a 7 punti di distanza sono gli avversari di giornata. Al Malservisi-Matteini oggi dalle 14.30 andrà in scena il derby contro il Grosseto.

Dando uno sguardo ai dati statistici della gara, i biancorossoblù si trovano dunque in quinta posizione a quota 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte (come Arezzo e Pianese, che però hanno vinto qualche partita in più). I gol segnati da Marcheggiani (12 reti per lui) e compagni sono adesso 35, mentre 28 sono quelle subìte. Il precedente del girone di andata è finito in parità. Allo "Zecchini" il punteggio non è andato oltre lo 0-0, al termine di una gara in cui erano comunque sembrati gli uomini di Bonura più vogliosi di portare a casa il bottino pieno. Alla fine è arrivato un pareggio senza infamia e senza lode, così come in parità era finita la gara giocata nella stagione 201920. Un 1-1 arrivato nel girone di andata sempre allo "Zecchini", mentre il ritorno non si era giocato a causa dell’inizio della pandemia. Non mancano inoltre gli ex tra le due squadre. Tra le fila dei biancorossoblù ci sono il capitano Emilio Dierna e Francesco Giunta. In biancorosso giocano invece gli ex Leonardo Bruni, Davide Ferrante, Riccardo Cretella, Manuele Giustarini e Gomes De Pina Alberto Aladje.