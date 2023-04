FolloGavo, problemi in vista a centrocampo Origlio e Lepri fermati dal giudice sportivo

Senza Origlio e Lepri squalificati mister Marco Bonura spera almeno di riavere al top Barlettani. Follonica Gavorrano con molti dubbi a centrocampo in vista della sfida di domenica sul campo del Montespaccato. I due mediani infatti sono stati fermati dal giudice sportivo per un turno. "Siamo quasi nei playoff, ci manca poco – dice mister Marco Bonura –, nelle ultime sette partite abbiamo ottenuto sei vittorie. stiamo facendo bene, i ragazzi stanno dando tanto. Ora ci attendono quattro partite con tre formazioni che si devono salvare. Speriamo di recuperare qualcuno per domenica".

Domenica scorsa intanto è arrivata una vittoria importante in casa contro il Seravezza Pozzi. "Abbiamo fatto benino nel primo tempo anche se c’era un po’ di stanchezza. A livello di palleggio e di situazioni siamo stati bravi. Potevamo fare prima anche il 2-0. Poi nella ripresa potevamo incanalare la gara con tranquillità ma è arrivato questo rigore dubbio che ci ha rovinato i piani. Ci siamo abbassati ed abbiamo sofferto un po’. Non si può sempre dominare o portare le gare in porto in maniera tranquilla".

Ora senza Origlio (nella foto) e Lepri però mister Bonura dovrà rivedere un po’ le strategie di gara per avere la meglio formazione da schierare.