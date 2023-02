FolloGavo prende il derby Il Grosseto reagisce tardi

Il Follonica Gavorrano di mister Bonura si aggiudica con merito il derby della Maremma rimandando a casa battuto per 2-1 il Grosseto, rendendo amaro il debutto in panchina del tecnico Cretaz, grazie ad una doppietta del bomber Marcheggiani: ancora una volta i biancorossi hanno "regalato" il primo tempo agli avversar.

Un primo tempo da dimenticare per l’undici di mister Cretaz che, dopo circa venti minuti, si ritrova sotto di due gol senza aver costruito una vera azione da rete. Al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio con il bomber Marcheggiani. "Buco" nella zona centrale biancorossa dove Lepri trova una verticalizzazione perfetta per Marcheggiani che si presenta tutto solo davanti a Nannetti e lo infila senza difficoltà. I minerari fanno un gioco semplice, ma efficace con i biancorossi che sembrano smarriti ed incapaci di offendere. E al 23’ i locali raddoppiano. Calcio d’angolo di Lorusso e Marcheggiani, ancora una volta tutto solo, insacca facilmente con un colpo di testa sorprendendo la difesa. Prima del riposo Cesaroni da buona posizione calcia a lato.

In avvio di ripresa Cesaroni impegna con una conclusione dal limite il portiere Ombra. Al 19’ è capitan Ciolli che accorcia le distanze con un colpo di testa su cross di Giustarini e un tocco di Gomes. Il Folgav accusa un po’ il colpo e si disunisce ed il Grosseto sospinto anche dai tifosi sembra svegliarsi, ma non riesce a trovare la via del gol. La gara si innervosisce, il gioco viene spezzettato. C’è anche il ritorno di Cretella. Nel recupero viene espulso Giustarini per somma di ammonizioni e così salterà il macth con il Livorno.

FOLLOGAVO: Ombra; Fremura, Dierna, Ampollini; Souare, Origlio, Pignat, Macchi (24’ stBattistelli); Lepri (26’ st Barlettani); Lorusso (31’ st Khribech), Marcheggiani (26’ st Pino). A disp: Blundo, Monticelli, Giunta, Diana, Poli. All. Bonura

GROSSETO: Nannetti; Moscatelli (32’ st Battistoni), Bruni, Ciolli, Bruno (41’ st Aleksic); Diambo (32’ st Ferrante), Pasciuti, Carannante (26’ st Cretella); Cesaroni (8’ st Rotondo); Gomes, Giustarini. A disp: Cirillo, Caprioli, Messini, Scaffidi. All. Cretaz.

Arbitro: Zago di Conegliano Assistenti: Preci-Dervishi

Marcatori: 9’ pt Marcheggiani, 23’ pt Marcheggiani, 19’ st Ciolli.

Note. Espulsi: Giustarini (G). Ammoniti: Cesaroni (G), Dierna (F), Carannante (G), Lorusso (F), Bruni (G),.Khribech. Angoli: 5-4 per il Folgav. Recupero: 2’ e 6’. Spettatori paganti 540

Paolo Pighini