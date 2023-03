FolloGavo, occasione per un allungo

Al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano arriva la Sangiovannese. Adesso sono sei i risultati utili consecutivi, con due vittorie di fila, per i minerari. E di nuovo quarto posto in classifica, a pari merito con il Livorno e a soli due punti dal Poggibonsi, terzo. Il Follonica Gavorrano di mister Bonura ha ripreso a macinare gol e risultati, dopo un breve periodo di appannamento all’inizio del girone di ritorno.

Trascinato dal suo bomber Francesco Marcheggiani, che prima della trasferta di Civita Castellana aveva segnato ben sei gol in quattro gare, e da un gruppo determinante in tutta la sua interezza. Basti vedere il gol del subentrato Pino che ha portato i tre punti contro la Flaminia. Contro la Sangiovannese sarà un altro scontro diretto. La differenza tra le due squadre in classifica è di 5 punti: i biancorossoblù al momento ne hanno 41, la Sangiovannese invece è a quota 36, con 9 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, 31 gol fatti e 23 subìti. Con una vittoria, insomma, la compagine del presidente Paolo Balloni allontanerebbe ad 8 punti di distacco anche i biancoazzurri allenati da Aldo Firicano, tecnico con un glorioso passato da difensore professionista in squadre come Fiorentina, Udinese e Cagliari.

Nella gara di andata è arrivata una vittoria di misura per i biancorossoblù, grazie al gol realizzato da Marcheggiani nella ripresa. Nella scorsa stagione arrivò un’altra vittoria esterna, in quel caso per 0-2, mentre tra le mura amiche le due squadre uscirono dal terreno di gioco di via Morandi con un pareggio per 1-1. Non mancano inoltre i calciatori che hanno indossato entrambe le maglie delle due formazioni. Tra le fila della Sangiovannese, vecchia conoscenza gavorranese è il difensore Lorenzo Rosseti nella seconda parte della stagione 200809. Passato per breve tempo in biancorossoblù anche Andrea Cesaretti, così come l’attaccante Giacomo Vanni. Dalla parte opposta, il capitano Emilio Dierna ha giocato con la formazione biancoazzura tra il luglio 2008 e il gennaio 2010.