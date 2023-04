FolloGavo, il monito di Dierna "Bravi, ma ora niente pause"

Guai ad abbassare la guardia. E’ questo il diktat del capitano del Follonica Gavorrano Emilio Dierna. Il terzo posto consolidato con le vittorie sul Seravezza Pozzi e nella trasferta sul campo del Montespaccato, fanalino di coda. Il Follonica Gavorrano si prepara adesso al rush finale di serie D, avendo passato feste serene e cercando di recuperare qualche indisponibile.

"Con il Seravezza è stata una partita complicata – spiega Dierna – perché non eravamo nelle migliori condizioni. Avevamo giocato pochi giorni prima, eravamo un po’ stanchi, al cospetto di un ottimo avversario che fuori casa è la terza forza del campionato. Non era una partita semplice e avevamo diverse assenze per infortunio, però questa era la partita che dovevamo fare e l’abbiamo fatta. C’è stata un po’ di sofferenza, ma fa parte del gioco. Diamo continuità e nelle ultime partite stiamo facendo risultati molto importanti".

Domenica la sfida in terra laziale, dove sarà importante non abbassare la guardia, visto come il Montespaccato lotta per non retrocedere e venderà cara la pelle.

"La squadra sta crescendo e dobbiamo continuare così – aggiunte Dierna –, perché il finale in crescendo è positivo per la squadra, per i ragazzi, per la società e per programmare. Non dobbiamo abbassare la guardia nell’ultimo mese".

Con un punto che manca alla matematica partecipazione ai playoff, i minerari dovranno cercare, nelle prossime quattro partite, di provare a migliorare la propria posizione, tentando magari il sorpasso alla Pianese, seconda in classifica.