FolloGavo, gol nel recupero e la Coppa continua

Vittoria di misura (2-1) e passaggio ai sedicesimi di finale per il Follonica Gavorrano. La formazione di Marco Masi si è imposta in rimonta contro la Sangiovannese avanzando così in Coppa Italia. A decidere è stato un gol in zona Cesarini realizzato da Pignat dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio a fine primo tempo con Regolanti. Poi nella ripresa la punizione di Lo Sicco aveva ristabilità la parità, fino al gol del 2-1 del centrocampista.

La prima occasione arriva al 1’ per la testa di Barlettani, che su calcio d’angolo battuto da Lo Sicco sfiora il palo. Al 2’ Follonica Gavorrano vicinissimo al gol, Pino colpisce la traversa dal limite e la palla termina fuori. Al 22’ occasione clamorosa per la Sangiovannese: Caprio calcia a botta sicura ma D’Agata salva sulla linea di porta. Al 30’ buona palla per i piedi di Marcheggiani, che effettua un tiro cross che attraversa tutta l’area spegnendosi sul fondo, con l’accorrente Origlio che non riesce ad avventarsi sulla sfera. Al 35’ Caprio ha di nuovo una buona occasione per portare i suoi in vantaggio, ma il suo destro da buona posizione è sbilenco e non trova la porta. Al 42’ la Sangiovannese trova il vantaggio: Regolanti anticipa di testa l’uscita del portiere e insacca.

La ripresa si apre con una buona occasione al 2’ per il Follonica Gavorrano: Brunetti trova l’impatto di testa sulla punizione di Lo Sicco, bravo il portiere in tuffo. Al 16’ la punizione di Regolanti è insidiosa e termina di poco lontano dall’incrocio. Il Follonica Gavorrano opera il massimo sforzo per arrivare al pareggio: ci va vicino Pino con un colpo di testa al 19’ su assist di Ceccanti, ancora attento Barberini in tuffo. Al 29’ pericoloso D’Agata, che di testa su calcio d’angolo sfiora il gol. Al 33’ il Follonica Gavorrano trova il pareggio. Punizione al bacio di Lo Sicco, che riporta il punteggio in equilibrio. Al 38’ gol annullato ai biancorossoblù: Regoli trova la testa di Marcheggiani che insacca, ma il guardalinee segnala fuorigioco. All’ultimo minuto di recupero però (49’) mischia clamorosa in area della Sangiovannese, con un batti e ribatti che culmina con la rete di Pignat per il 2-1 e il passaggio del turno.

FOLLONICA GAVORRANO: Bianchi, Brunetti (44’st Pignat), Ceccanti (24’ st Botrini), D’Agata, Origlio (24’ st Regoli), Pino, Lepri (14’ st Grifoni), Barlettani (30’st Masini) Lo Sicco, Bellini, Marcheggiani. A disposizione: Filippis, Dierna, Piazza, Ampollini. All. Masi.

SANGIOVANNESE: Barberini, Baldesi, Simonti, Lorenzoni, Nannini, Rosseti, Senesi, Sacchini, Regolanti, Massai (24’ st Disegni), Caprio. A disposizione: Moretti, Ratti, Zhar, Farini, Romanelli, Manetti, Campo, Iaquinta. All. Bencivenni.

Arbitro: Gallo di Bologna

Reti: 42’ Regolanti, 33’ st Lo Sicco, 49’ st Pignat.

Note: Ammoniti: Simonti, Barlettani, Rosseti.