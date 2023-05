Finale playoff a Pomarance Il Massa Valpiana ci prova

Massa Valpiana impegnato oggi nella finale playoff di Prima categoria. La formazione allenata da Manuel Madau oggi alle 16 sarà di scena a Pomarance per sfidare la Casolese nell’ultimo atto degli spareggi playoff del girone C di Prima categoria. La Casolese ha chiuso al secondo posto in campionato, guadagnandosi l’accesso diretto alla finale playoff senza passare dalla semifinale. Il Massa Valpiana invece, essendo arrivato terzo, ha vinto la propria semifinale contro il Gracciano ed oggi proverà, in campo neutro, ad avere la meglio di un team davvero molto attrezzato. La gara è unica ed in campo neutro: se al termine dei novanta minuti regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, persistendo la parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato. Per il Massa Valpiana quindi c’è l’imperativo di provare a vincere. La vincente di oggi andrà infatti a sfidare la vincente dei playoff del girone A domenica 14 maggio. Per quest’ultima sfida si giocherà in campo neutro, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno, persistendo la parità si provvederà ai rigori.