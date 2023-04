"Non bisogna fare una battaglia che è sempre una cosa rischiosa, ma essere concreti, tosti e cattivi e fare le cose che sappiamo fare. Scendere in campo con la testa, la mentalità e l’atteggiamento giusti. Basta parlare di moduli e di schemi: bisogna fare la nostra partita e prendere i tre punti". L’allenatore Roberto Cretaz, che per ora non vuole parlare del ricorso vinto, indica le caratteristiche che deve avere la squadra quando, oggi alle 15, scenderà in campo sul campo di Terranuova Bracciolini per affrontare l’undici del Terranuova Traiana. "Per noi non cambia nulla dopo la sentenza – prosegue – perché siamo 8-9 squadre ancora nel limbo ognuna con le proprie difficoltà. Mancano ancora tre gare e il cammino è lungo. Per raggiungere il nostro obiettivo della salvezza tranquilla servono 43-44 punti e per fare questo noi dobbiamo essere completi e compatti per trovare una nostra identità. Dobbiamo regalare una gioia alla società, che ci mette tutto a disposizione ed è inattaccabile, e ai tifosi che si seguono sempre ed hanno ragione quando criticano. Sono sicuro, però, che usciremo dalle nostre difficoltà grazie al lavoro del gruppo, della squadra e non dei singoli". Il tecnico ha convocato tutti i giocatori ad eccezione di Messini e Rotondo. Sullo schieramento, in gran parte confermato, mister Cretaz non si pronuncia, ma è probabile il ritorno di Carannante in difesa (sacrificato capitan Ciolli?).; anche in avanti ci potrebbe essere una novità.