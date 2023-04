Fabio Allegranti è il dominatore della "N&T Golf Cup"

I golfisti grossetani non hanno voluto mancare alla N&T Golf Cup, appuntamento fisso nel circuito del Golf Punta Ala. Valerio Pacini è tornato alla vittoria e lo ha fatto con un giro in 82 colpi. In prima categoria Fabio Allegranti (32) ha superato pur senza brillare Lorenzo Lippini (30). In seconda Omar Picchi (37) ha vinto l’avvincente testa a testa con Stefano Vagelli, terminato a apri punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza giornata memorabile per Fabio Lombardi che, con un punteggio record di 47, ha sbaragliato la concorrenza. Secondo il bravo Enrico Cappellini con 40 punti. Premi speciali a Arianna Lenzi (30) e Leonardo Pierotti (38), rispettivamente migliori lady e senior. Domenica giocatori nuovamente in campo nel Maremma Golf Region Challenge vinto da Paolo Cristallini che ha pareggiato il par del percorso con 72 colpi. Marco Signorelli (39), Emilio Carelli (36) e Riccardo Menchetti (38) si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi