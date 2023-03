Exploit di Duchini in Coppa Toscana a Colle Val d’Elsa

Ottimi risultati outdoorper l’Atletica Grosseto Banca Tema. A Colle Val d’Elsa per la prima giornata della Coppa Toscana Ragazzi 2023 era presente la squadra Under 14 che, insieme alle squadre delle province di Siena e Arezzo, è stata impegnata nel Biathlon. Ragazzi che registrano il doppio successo di Tommaso Duchini, 12.96 metri nel peso e 7’’8 nei 60 metri, gara che ha visto anche il quarto posto a pari merito di Mangiavacchi e Laganga (8’’ 5). Duchini domina anche il Biathlon con 1455 punti. Al femminile secondo posto di Zoe Chirico Merlini nei 60 metri (8"4) mentre nel vortex la migliore è Arianna Pezzuto (25.29 metri). Classifica societaria che vede i biancorossi primi nel raggruppamento, ragazze seconde dietro al Libertas Valdelsa. A Frosinone la seconda prova del Campionato di società nazionale su strada di marcia, decimo posto per Tommaso Iori (50’43’’) sui 10 km Juniores mentre al femminile Arianna Cipriani è sedicesima. Tra gli Allievi, ottavo posto per Filippo Gorelli (51’11’’) e 12° Matteo Pifferi (53’51’’). Ma è con i Cadetti (5 chilometri) che l’Atletica Grosseto chiude seconda la classifica societaria grazie al 3° posto di Riccardo Rabai (30’31’’), il 13°di Paolo Pifferi (33’37’’) e il 16° di Nicolas Nencini.