Esposito: "Abbiamo sofferto Fuori casa facciamo fatica"

Il Livorno con il pareggio allunga la serie positiva e si conferma nelle zone alte della classifica. "Un primo tempo fatto molto bene dal Grosseto – dice il tecnico Vincenzo Esposito, tra l’altro, un ex biancorosso –, benché fosse una squadra in sofferenza e alle prese con problemi di classifica. Abbiamo fatto fatica nello sviluppo dell’azione ed abbiamo subìto l’aggressività degli avversari. Nella ripresa ci siamo un po’ ripresi portando la gara sui binari più accettabili. Alla fine un buon pareggio perché ottenuto su un campo difficile". "Fuori casa – conclude mister Esposito – facciamo fatica sotto l’aspetto caratteriale e non sotto il profilo del lavoro".

"Sapevamo – afferma Simone Lo Faso autore del gol del pareggio realizzato con un po’ di brivido – che ci aspettava una partita difficile. Il Grosseto è una squadra ben attrezzata e non merita la posizione attuale di classifica. Anche in superiorità numerica non ce l’abbiamo fatta a vincere. Prendiamo il punto con la consapevolezza che ai allunga la nostra striscia positiva. Fuori casa facciamo fatica a prendere i tre punti. Ora ci aspettano due gare casalinghe consecutive dove vogliamo due vittorie".