Nella diciannovesima giornata del campionato di Promozione, sul terreno di gioco del Frida Bottinelli Brogelli si è disputato l’atteso derby maremmano fra l’Invictasauro, affidato da questo momento a Luciano Tommasi che ha sostituito l’ormai ex tecnico Gabriele Maggio, e il S. Andrea di Michele Cinelli. La vittoria è andata alla formazione ospite che, alla fine di un incontro equilibrato e molto combattuto si è imposta col punteggio di 2-1. I biancoazzurri con questo risultato raggiungono i saurini all’ottavo posto in classifica con 23 punti, fuori di un punto dalla zona play out. . Incontro fra due squadre che all’inizio hanno giocato molto nella zona centrale del campo per poi iniziare ad affondare sapendo che, per tanti motivi, l’unico risultato importante per le formazioni in campo era la vittoria. Dopo quaranta minuti senza particolari emozioni, il finale di tempo era scintillante. Al 41’, i biancazzurri passavano in vantaggio grazie ad una rete di Prati ma dopo appena due minuti arrivava la risposta dei padroni di casa che pareggiavano con Scozzafava. Si andava al riposo in parità e ad inizio ripresa la squadra di Cinelli prendeva l’iniziativa e dopo 10 minuti riusciva a tornare in vantaggio grazie ad una rete messa a segno da Biagiotti. Poi l’undici saurino cercava di alzare il ritmo e cercare maggiore pressione per pareggiare ma il risultato non cambiava più. Invece nell’anticipo del sabato, al Michele Burioni di San Donato l’Atletico Maremma ha perso 3-0 con lo Sporting Cecina. Classifica del girone C di Promozione: Sporting Cecina47, Geotermica 33, Colli Marittimi e Urbino Taccola 31, Castiglioncello 30, Saline 26, Atletico Maremma 24, S. Andrea e Invictasauro 23, S. Miniato, Atletico Piombino e Gambassi 22, Ponsacco 16, Atletico Etruria 14.