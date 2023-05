Emozioni e quattro reti al "Passalacqua" Tra Invictasauro e Piombino finisce 2-2

Pari e patta (2-2) nella terza sfida della Coppa Bruno Passalacqua tra Atletico Piombino ed Invictasauro. L’avvio è marcato Piombino, ma l’improvviso vantaggio è dell’Invictasauro. Al 7’, infatti, Scartabelli raccoglie palla in area, prontamente gira verso la porta, il pallone passa sotto le gambe di Neri ed è 0-1. El Bouhlali approfitta di un disimpegno errato, scappa confezionando un diagonale troppo largo, è il 18’. Ricci (22’) tira fuori dallo specchio, al 23’ Bruni sfiora l’autorete. L’Invictasauro si allunga perdendo i collegamenti, i nerazzurri tengono palla accerchiando l’avversario. È Barchi al 27’ a pareggiare costruendo un delizioso, quanto preciso, tiro ad effetto che si insacca in rete. L’Invictasauro spezza la pressione con una punizione senza esito. La frazione si chiude denotando un predominio del Piombino, che, pur avendo dovuto rincorrere il risultato, impone dinamismo e autorità. La ripresa vede ancora il Piombino in grado di comandare il gioco. Mister Angelini, allora, cambia assetto tattico. Questa variazione porta subito al raddoppio di Conti (15’) abile a colpire di testa e battere Neri. Il Piombin reagisce. Al 23’ Topi spara un tiro potente, Dal Buono tocca la sfera ma non riesce a modificare la traiettoria, che trova la rete, 2-2. Da qui in poi le manovre dell’Invictasauro si fanno più prepotenti mentre il Piombino cala. Al 28’ Berti crossa, a centro area Scartabelli devia in porta, Neri ha un riflesso magico cancellando un gol che appariva sicuro. Al 32’ è Maruccia a sprecare il colpo del ko nerazzurro. ATLETICO PIOMBINO: Neri, Chtimi, Barchi, Talocchini, L. Battaglini, Brizi, Topi (39’ st Cecchetti), Insolia (26’ st Dell’Agnello), Ricci (34’ st T. Battaglini), Diagne, El Bouhlali (19’ st Regoli). All. Serena. INVICTASAURO: Dal Buono, Falconi (7’ st Berti), Sonnini, Tavarnesi, Bernardini (1’ st D’Ovidio), Bruni (26’ st Caoduro), Scartabelli (44’ st Nelli), Steri (14’ st Cappelli), Maruccia, Cargiolli, Conti. All. Angelini. Reti: 7’ Scartabelli, 27’ Barchi, 15’ st Conti, 23’ st Topi.