Edilfox, una bella serata La vittoria porta ai quarti

Il Cp Edilfox espugna la pista di Bassano per 2-1 con una magia di Franchi e conquista matematicamente un posto tra le prime sei formazioni di serie A1 accedendo direttamente ai quarti di finale playoff. L’obiettivo che si sono posti i ragazzi di Michele Achilli è stato raggiunto con una super prestazione tutta cuore e determinazione. Il match si sblocca al 14’: Franchi colpisce un palo pieno, ma nell’azione successiva Pozzato prende in velocità la difesa grossetana e batte Menichetti. Al 19’ un disimpegno sbagliato di Pozzato consente a De Oro di entrare in possesso della pallina, ma il numero uno del Bassano salva la porta. Al 20’ Saavedra mette i brividi con un alza e schiaccia. La pressione dei maremmani non fa stare tranquilli i padroni di casa che prima della fine trovano il pareggio. A 2’50, dopo un atterramento di Mount, il Grosseto si vedere concedere un rigore che De Oro sfrutta nel migliore dei modi con un tiro a mezz’altezza. Al 5’ della ripresa Bassano va vicino al vantaggio con un palo di Scuccato dopo una bella azione personale. Un minuto dopo è la traversa a fermare un tiro di Saavedra con Veludo battuto. All’11 Franchi trova il meritato vantaggio con un gol incredibile, scagliato dalla linea di fondo dell’area che carambola prima sul portiere e poi in rete. Il Bassano ha una buona opportunità per pareggiare sul decimo fallo dell’Edilfox al 13’, ma Muglia mette a lato. Il portierone grossetano è chiamato a un super lavoro sull’azione incessante dei veneti, ma si difende davvero da campione.