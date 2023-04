Edilfox a Montebello Non si può sbagliare

Per il Circolo Pattinatori Edilfox è arrivato il momento della verità. I biancorossi di Michele Achilli iniziano stasera (inizio alle 20,45, diretta streaming sul canale YouTube della Fisr) sulla pista di Montebello il trittico conclusivo della regular season. Il Cp Grosseto, sesto in classifica, insieme al Bassano (che Saavedra e compagni affronteranno mercoledì sera in Veneto), ha tre partite da disputare, mentre Follonica e Montebello ne hanno due. Le altre dieci torneranno in campo direttamente dopo Pasqua per l’ultima giornata. L’Edilfox, che ha collezionato un solo punto (peraltro straordinario, in casa contro il Trissino) nelle ultime quattro uscite cerca a Montebello un successo che manca dal 15 febbraio e che permetterebbe di fare un importante passo avanti verso la conquista di uno dei posti che consentono di partecipare ai quarti di finale, senza passare dai Preliminari, ma anche di migliorare il settimo posto dello scorso anno. Il quintetto grossetano, che disputa il 34° incontro dell’anno, comprese le coppe europee e la coppa Italia, è protagonista di una stagione ottima e gli ultimi 150 minuti serviranno a premiare il sacrificio e il lavoro della squadra in questi mesi. La trasferta di Montebello si presenta tutt’altro che facile. All’andata il Circolo Pattinatori s’è imposto alla pista Mario Parri per 3-1, dopo aver chiuso la prima frazione sull’1-1 (rigore di De Oro, pareggio di Mattugini) e aver chiuso i conti solo nel finale di match con la rete di Mount a 3’54 dalla fine e quella di "Tonchi" De Oro a 17 secondi. I veneti sono al penultimo posto, ma cercheranno di sfruttare il fattore campo per presentarsi al girone di play out con qualche punto in più in classifica. La "Big Red machine" dovrà dunque essere brava a far valere la sua superiorità tecnica per portare a casa tre punti che valgono oro nella corsa per un posto tra le primissime della classe. Michele Achilli deve fare a meno di Serse Cabella, in partenza per il Portogallo, per disputare il campionato Europeo Under 23. Il dieci nella lista dei convocati sarà quindi Lorenzo Alfieri, uno dei giovani del vivaio. I convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Alfieri.