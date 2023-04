Due convocati in azzurro per il raduno Under 15 Dal Bsc arrivano Riccardo Risico e Edoardo Porto

Ancora grandi soddisfazioni per il Bsc Grosseto. La società biancorossa brinda infatti alle ennesime convocazioni con la maglia azzurra. Sono stati infatti convocati per il raduno della nazionale italiana Under 15, che si terrà a Modena dal 25 al 27 aprile, due atleti del Villa Croci Bsc Grosseto, Riccardo Risico ed Edoardo Porto. "La convocazione di Riccardo ed Edoardo – commenta Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto – è un grande riconoscimento per il loro impegno. Il lavoro, la professionalità e la serietà pagano sempre, per questo la loro convocazione deve fungere da stimolo per tutti i ragazzi della squadra".