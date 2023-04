Doppietta Saleppico al Junior Next Gen

Rachele Saleppico fa doppietta al Junior Next Gen di Roma. Anna Nerelli vince il doppio al torneo internazionale di Palmanova. I giovani tennisti del Circolo Tennis Grosseto brillano ancora al Junior Next Gen di Roma. Nella categoria under 12 femminile è arrivato il doppio successo per Rachele Saleppico. La giovane tennista grossetana si è classifica prima nel tabellone di singolare femminile battendo in finale Elisa Pieri 6-3 6-1 e prima anche nel tabellone di doppio femminile assieme alla compagna Agnese Calzolai. In finale di doppio è arrivata l’altra giovane tesserata del Ct Grosseto Carolina Pacini, finalista, in coppia con Emma Sirigatti. Una doppietta importante per Saleppico che ha iniziato alla grande il nuovo anno. In campo maschile, è arrivata la semifinale per Michele Rosi ed in quarti di finale di Niccolò Chelli. Anna Nerelli invece ha vinto il doppio femminile al Tennis Europe di terzo grado a Palmanova, in coppia con Arianna Ovarelli.