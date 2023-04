Dopo la sosta pasquale, Atlante sul parquet per sfidare Sant’Agata Bolognese

Dopo la sosta per la festività di Pasqua, riprende il campionato di serie B di calcio a 5, con l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli che sarà in Emilia per incontrare il Sant’Agata Bolognese, nella partita valida per la ventiquattresima giornata. Atlante col sogno promozione, in un match che avrà inizio alle 15. La trasferta a Bologna sulla carta, classifica alla mano, non dovrebbe essere temuta più di tanto visti i suoi 19 punti, ma i bolognesi nel girone d’andata si sono comportati molto bene realizzando ben 13 punti contro i 6 del girone di ritorno fino ad oggi. Purtroppo mister Izzo dovrà fare a meno di Mateo e Falaschi fermati dal giudice sportivo per un turno. "Arriviamo a questo incontro con il morale alto dopo le due vittorie consecutive abbastanza nette e vogliamo replicare il girone d’andata ed abbiamo la testa solamente al Sant’Agata – spiega mister Alessandro Izzo –. Loro sono una buona formazione, hanno avuto delle difficoltà altrimenti l’avremmo vista tra le prime cinque posizioni". Questi sono i convocati: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Agnelli, Baluardi, Nil, Gianneschi (nella foto), Kacper, Jesus, Liburdi.