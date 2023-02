L’avventura di mister Liguori sulla panchina biancorossa, dunque, si è conclusa ieri pomeriggio. A dare la notizia, poco dopo la conclusione della gara persa con il Montespaccato, è stato il patron Giovanni Lamioni che si è presentato, lui da solo, in sala stampa. "Abbiamo comunicato l’esonero al tecnico Liguori – ha iniziato il patron del Grifone – e mi è pesato molto per diversi motivi. Prima di tutto perché Liguori si è mostrato un gentiluomo: nel mondo del calcio è difficile trovare una persona per bene e seria come lui. Ripeto, mi è pesato molto, ma la situazione, ormai, era divenuta insostenibile: necessario un cambio, bisognava cambiare rotta. Quest’anno dobbiamo salvarci con tranquillità per poi vincere il campionato nella prossima stagione – prosegue il patron Lamioni – ma perdere con il fanalino di coda, dopo essere passati in vantaggio con una prestazione inguardabile, dopo quella di sette giorni prima, vuol dire che il vaso si è rotto. Un punto in due partite contro ultima e penultima in classifica".

"Un campanello d’allarme per il futuro – conclude Lamioni – e per evitare i playout abbiamo contattato l’allenatore Favarin che da domani (oggi per chi legge, Ndr.) sarà a nostra disposizione: avrà un contratto fino alla conclusione del campionato. Poi si vedrà. Ho visto un’involuzione in alcuni giocatori. Noi ora dobbiamo pensare a questo campionato e non al prossimo".