‘Dobbiamo essere concreti e stare bene in campo’

"Noi dobbiamo lavorare, correre, parlare di meno, con il cuore in mano per arrivare a trovare la nostra identità. Quella con il Livorno è una partita importantissima, delicata far due squadre che hanno una storia. Loro sono una squadra forte e guardano al primo posto, noi dobbiamo pensare a salvarci e per questo bisogna essere concreti e stare bene in campo". Mister Cretaz presenta così il derby che oggi, inizio alle 14,30, vede protagonisti allo "Zecchini" Grosseto e Livorno. "In settimana abbiamo lavorato bene – prosegue il tecnico – abbiamo provato diversi moduli e anche cambiato gli interpreti, ma l’importante è che, alla fine, arrivi la soluzione giusta. Del resto spesso accade che nella stessa gara ci sia la necessità di adeguarsi a soluzioni diverse. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione ad eccezione dello squalificato Giustarini".

Il Grosseto, oggi, potrebbe presentare delle novità anche se i cambiamenti contro un avversario che è la quarta forza del girone potrebbero provocare delle sorprese. I convocati: Cirillo, Nannetti, Bruni, Bruno, Ciolli, Crivellaro, Ferrante, Messini, Moscatelli, Battistoni, Carannante, Caprioli, Cretella, Diambo, Pasciuti, Aleksic, Cesaroni, Gomes, Rotondo, Scaffidi. A dirigere il match è stato designato l’arbitro Dario Acquafredda della sezione di Molfetta; assistenti Luca Granata di Viterbo e da Valeria Spizuoco di Cagliari. Per oggi è stata indetta la "Giornata Biancorossa" ed è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Prevista una nutrita rappresentanza di tifosi livornesi.