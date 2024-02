DIVISIONE 1. La Gea in cerca del riscatto. Occhio all’Invictus Livorno

La Gea prova a rialzare la testa dopo il passo falso del turno precedente. I biancorossi di coach Marco Santolamazza, oggi alle 18 ospitano al PalaAustria per la terza giornata del campionato di Divisione 1 l’Invictus Livorno. Nel turno precedente i biancorossi, come spesso accade fuori casa, hanno avuto un passaggio a vuoto sette giorni dopo aver battuto la capolista. La formazione di coach Santolmazza infatti è un po’ Dottor Jekyll e mister Hyde. Vincenti in casa e un po’ troppo passivi fuori casa. Biancorossi quarti in classifica con 18 punti e livornesi ottavi con 14 punti. All’andata, a Livorno, la Gea si era imposta però 98-80 con una prestazione superlativa, di squadra. Da lì era poi partita una striscia di risultati importanti per risalire la classifica. "Dobbiamo fare risultato -dice Santolamazza - per allontanare le squadre che si trova nella zona medio-bassa della classifica e che stanno dando segni di risveglio. L’importante sarà continuare a sfruttare le gare interne. Ci troviamo di fronte un gruppo giovane, che ha perso il miglior realizzatore, Lulli, andato a rinforzare Carrara. Quello livornese è un quintetto da prendere con le molle, ha cambiato allenatore e può essere pericoloso". Ancora assenti Piccoli e Mazzei, il tecnico ritrova Fanelli.