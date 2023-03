Difesa e tanta grinta, la Gea è strepitosa Successo da applausi con il Pontedera

Difesa e tanta grinta valgono il successo 49-34 della Gea sul campo del Bellaria Pontedera nel girone playout di serie C femminile. Le ragazze allenate da Luca Faragli hanno ottenuto un importante successo. Il temuto Bellaria si è sciolto come neve al sole già nel primo quarto, sotto la pressione di un quintetto grossetano intenzionato a firmare la quinta vittoria della post-season. Le grossetane si sono portate subito sul 10-0 e hanno sempre condotto la gara. L’affermazione grossetana è stata più facile del previsto alla solidità difensiva (27 rimbalzi) e ad alcuni canestri al momento decisivo, nonostante i troppi errori al tiro. Ottima la prestazione corale: Alice Panella, oltre a segnare sette punti, ha catturato undici rimbalzi (9 difensivi e due offensivi), Erika Lambardi ne ha presi 8, sei quelli della De Michele. In attacco la miglior realizzatrice è stata Chiara De Michele (58 da due, 11 da tre e 47 dalla lunetta), seguita da Clara Nunziatini (37, 210, 22), che ha recuperato 6 palle. Preziosa anche Sofia Tanganelli (35 da due), con sei palle recuperate e tre assist.

GEA: Tanganelli 6, Panella 7, Nunziatini 14, De Michele 17, Faragli, Lambardi 2, Di Stano 3, Cipolletta, Melissa Picchianti, Linda Picchianti.