Di Pierro, bella notizia Giocherà il "Carloni"

Diego Di Pierro convocato per la selezione maschile del quattordicesimo Trofeo Fosco Carloni di San Vincenzo.

La Gea Basketball Grosseto avrà un suo rappresentante anche nel torneo maschile del quattordicesimo Trofeo Fosco Carloni, riservato alla categoria 2010-2011, in programma lunedì 24 e martedì 25 aprile a San Vincenzo. I tecnici regionali hanno infatti convocato Diego Di Pierro, uno dei giovani atleti che fanno parte della squadra guidata da Edoardo Furi, che sta crescendo a vista d’occhio e che aspetta la terza fase per ottenere altre vittorie, dopo quella della prima parte di stagione. La formazione dei Raptors: Filippo Boscolo (Basket Rosignano), Matteo Branchetti (Pall. Endas Pistoia), Luca Bresci (Teamnova Basket), Alessandro Bucci (Cus Firenze), Diego Di Pierro (Gea Basketball), Alessandro Galasso (Costone Siena), Tommaso Gallerini (Laurenziana Basket), Gabriele Lo Conte (Prato Basket Giovane), Tommaso Pasqui (Basket Reggello), Niccolò Rosi (Pallacanestro Piombino), Alberto Surina (Basket Olimpia Legnaia), Alberto Ursi (Us Livorno Basket). La convocazione di Di Piero arriva dopo le chiamate di Matilde Pepi, trascinatrice della formazione biancorossa under 13, nella formazione Tigers, e di coach Giovanni Porri, che sta facendo un grande lavoro con le bambine della Gea. Giovanni fa parte di un gruppo di otto tecnici che avranno il compito di guidare le quattro formazioni.