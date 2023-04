Derby fratricida Sant’Andrea-Atletico

Ultima giornata di campionato nel girone C di Promozione con Invictasauro e Sant’Andrea che sono chiamate all’ultimo sforzo per provare a centrare la agognata salvezza. Ad oggi solo l’Atletico Maremma ha ottenuto il mantenimento, e la formazione di mister Lorenzini oggi chiuderà il campionato col derby maremmano sul campo del Sant’Andrea. Una sfida fratricida dove i padroni di casa vanno a caccia di tre punti (o magari anche uno) per mettersi in salvo. Ad oggi infatti i biancocelesti hanno 32 punti, ben 3 di vantaggio sulla zona playout. Manca veramente poco alla squadra allenata da Cinelli per ottenere la salvezza, ma un derby è pur sempre un derby. L’Invictasauro invece, che ha 2 punti di vantaggio sui playout, ovvero su San Miniato e Gambassi, oggi ospita i Colli Marittimi: i biancoblù sono quarti e potrebbero anche arrivare terzi con una vittoria. Il programma: Invictasauro-Colli Marittimi, Sant’Andrea-Atletico Maremma.