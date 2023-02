Derby attesissimo tra Cp Grosseto e Hc Castiglione

Inizia oggi un intenso fine settimana per le formazioni seniores del Circolo Pattinatori Grosseto. Alle 16, sulla pista di via Mercurio, il campionato di A2 propone il sentito derby tra l’Hobbystore e la Blue Factor Castiglione, capolista solitaria del girone B. Un impegno probante per i ragazzi di Carlo Gucci che sono però reduci da due straordinari pareggi, uno sul campo amico contro Giovinazzo e Camaiore. Il derby maremmano con il Castiglione sarà anche lo scontro tra due vecchi compagni di squadra, Matteo Battaglia e Federico Buralli, che stanno trascinando le loro squadre a suon di reti. Battaglia contro il Camaiore ha firmato una tripletta, compreso il gol del 4-4 finale a una manciata di secondi dalla fine. Il tecnico deve fare a meno di Marco Bianchi, ma ha a disposizione l’intero organico. I convocati: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Giusti, Alfieri, Battaglia. Arbitra Roberto Toti.