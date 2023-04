Dai Edilfox, chiudila qui Arriva un Sarzana ferito

Il Circolo Pattinatori Edilfox sta vivendo una stagione straordinaria, che può diventare storica già da stasera. I ragazzi di Michele Achilli, sulla pista amica Mario Parri di via Mercurio (inizio alle 20,45), hanno la ghiotta occasione di chiudere in due incontri i quarti di finale contro il Sarzana, grazie alla vittoria esterna di mercoledì al Vecchio Mercato (5-2 il finale) con una prestazione da squadra di rango, spietata in attacco e impenetrabile in difesa. Saavedra e compagni, di fronte al loro pubblico, che ultimamente è stato il sesto giocatore in campo, hanno la possibilità di riscrivere la storia della società biancorossa. Nell’entourage biancorosso c’è la massima cautela per la seconda sfida contro i liguri, che metteranno il cuore oltre l’ostacolo dopo il netto scivolone interno, anche se l’Edilfox ha dimostrato una grande maturità, la giusta grinta e la concentrazione necessaria, che non ha mai fatto perdere di vista l’obiettivo. La squadra grossetana vuole archiviare la serie con i liguri e cominciare a pensare al prossimo avversario (Trissino o Valdagno, che domenica disputeranno gara3), anche perché potrebbe essere rischioso arrivare alla bella di mercoledì 3 maggio, anche se si giocherà nuovamente sulla pista del centro sportivo di via Mercurio. "Siamo consapevoli che Sarzana cercherà di rimettere in piedi la serie – sottolinea l’allenatore biancorosso Michele Achilli - per questo serviranno massima concentrazione. In dubbio Franchi. Sarzana dovrà fare a meno di Francesco De Rinaldis.