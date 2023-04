Ct Grosseto, che exploit Alice Pepi doppio tricolore

Grandi soddisfazioni ai Campionati Italiani Under di beach tennis.

Nell’ultimo week end a Bologna sono arrivati grandi risultati per i ragazzi del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue.

Nel doppio maschile under 18 ottimo terzo posto per Lorenzo Carlotti, in coppia con Nicola Manfredini, ad un passo da una finale sfuggita solo al tie break decisivo.

Nel doppio femminile Under 18 finale e secondo posto per Alice Pepi. Per Alice anche ben due scudetti nell’under 16, nel doppio misto in coppia con Nicola De Siena e nel doppio femminile in coppia con Lucrezia Corsini. Super risultato anche dai più piccoli, con Davide Civilini e Riccardo Lattanzi che raggiungono la finale e il secondo posto nel doppio maschile under 12.

Inoltre, ai campionati italiani di terza e quarta categoria di Cesena, sono arrivati grandissimi risultati per Lorenzo Carlotti, che ha raggiunto la semifinale ed il terzo posto nel singolare maschile di terza categoria, e per Edoardo Nerelli, che ha colto il terzo posto anche per lui in coppia con Matteo Bugiani nel doppio maschile di quarta categoria. Risultati importanti per il sodalizio presieduto dal presidente Alessandro Capitani con gli istruttori che stanno sfornando giovani giocatori di beach tennis in grado di imporsi in tutta Italia oramai.