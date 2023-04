Cretella e Giustarini potrebbero recuperare

Una buona notizia in casa biancorossa: gli infortuni di natura muscolare capitati a Giustarini e Cretella nella gara contro il Terranuova Traiana sembrano meno gravi del previsto. "I due giocatori – ha dichiarato il patron Gianni Lamioni che ieri pomeriggio ha assistito all’allenamento allo "Zecchini" – si sono sottoposti ad ecografia ed il responso è stato abbastanza positivo: Cretella domenica contro la Pianese (alle 15 campo neutro a Poggibonsi a porte chiuse) potrebbe essere a disposizione; qualche dubbio in più per Giustarini che, tuttavia, potrebbe essere anche lui a disposizione. Vediamo in questi giorni come si evolve la situazione". L’allenatore Roberto Cretaz, dunque, dovrebbe essere un po’ più sollevato nell’affrontare la squadra amiatina che non ha da chiedere più di tanto al campionato. Sia Cretella che Giustarini ieri hanno seguito da bordo campo la seduta di allenamento ed entrambi si sono mostrati fiduciosi rispondendo alle domande dei "tifosi storici" che mai hanno abbondato i giocatori biancorossi durante tutte le settimane di questo campionato. Vediamo gli incontri di domenica: Ponsacco-Flaminia, Ostiamare-Gavorrano, Seravezza-Ghiviborgo, Livorno-Orvietana, Tau-Poggibonsi, Montespaccato-Sangiovannese, Arezzo-Trestina, Città di Castello-Terranuova Traiana. Questa la classifica nella parte medio-bassa: Sangiovannese 40 punti, Tau 39, Orvietana 38, Ostiamare 37, Grosseto 37, Ponsacco 36, Trestina 33, Terranuova Traiana 32, Città di Castello 32, Montespaccato 29.