Cretella: "Da ora in poi sarà tutta un’altra storia"

"Non vedo l’ora di ricominciare. Basta con il passato con questa stagione maledetta nella quale non avevamo la mentalità giusta, per vari motivi, per affrontare questa sfida-salvezza. Nonostante tutto, però, abbiamo centrato l’obiettivo ed ora guardiamo con fiducia al presente e al futuro perché deve andare avanti il Progetto Grosseto del patron Lamioni".

L’entusiasmo di Riccardo Cretella, già confermato per la prossima stagione, rappresenta lo spirito giusto per affrontare quella che sarà il futuro.

"Ora il Grosseto ha una società importante e forte economicamente – prosegue Cretella – che ha tutto il tempo per impostare (basti pensare al ritiro già fissato da tempo), senza entrare in corsa come è successo lo scorso anno, e con un direttore generale che può programmare tutta l’attività. La prossima serie D si profila un girone di ferro, quasi serie C, e per questo ci sarà tanto divertimento anche per i tifosi che ci sono stati sempre vicini".Intanto mister Cretaz, prima di lasciare la città, ha salutato allo "Zecchini" i tifosi, insieme ai simpatizzanti del Club Anno Zero, che hanno seguito per tutta la stagione gli allenamenti settimanali del Grifone. Alcuni nomi nuovi per il futuro biancorosso. Probabili il mister Bonuccelli con Ferioli allenatore dei portieri; tra i giocatori il centrocampista Lo Sicco (Pineto) e l’attaccante Rinaldini (Pianese).