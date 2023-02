Cretaz prova gli schemi e mescola le carte

La seduta di allenamento dei biancorossi ieri pomeriggio si è articolata in due fasi. Il primo momento si è svolto all’interno dello "Zecchini", lontano da occhi indiscreti, nel corso dei quali il tecnico Cretaz si è dedicato all’applicazione di schemi. Successivamente la "truppa biancorossa" si è trasferita al "Palazzoli" dove si è svolta una partitella su di un campo a dimensioni ridotte: l’allenatore valdostano ha schierato due formazioni mescolando le carte alla ricerca della formazione migliore e, soprattutto del trequartista, in vista del derby di domenica, inizio alle 14,30alle 14.30, contro il Follonica Gavorrano. Come curiosità della partitella da segnalare uno spettacolare gol realizzato da Gomes con un colpo di testa su angolo di Pasciuti. Il centrocampista Riccardo Cretella ha continuato a lavorare in maniera differenziata. Presente ieri in panchina insieme al direttore generale Filippo Vetrini l’ex biancorosso Riccardo Chechi. "Sono venuto a salutare mister Cretaz con il quale ho giocato nella stagione del Cuneo" ci ha raccontato l’ex difensore del Grifone. Ricordiamo che la società biancorossa non ha ancora comunicato l’allenatore in seconda. Intanto sono in vendita fino a sabato, sul circuito Ciaotickets e nelle prevendite abituali, i biglietti della partita al prezzo di 11 euro oltre il diritto di prevendita. Il giorno della gara i botteghini rimarranno aperti allo stadio di via Morandi a Bagno: il costo del biglietto è stato fissato dalla società ospitante in euro 15 euro.