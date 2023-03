Cretaz prepara il Grifone da contrapporre all’Arezzo

Con un numero di giocatori biancorossi assai limitato (gli Under impegnati contro il Sassuolo nella Viareggio Cup, e gli indisponibili Rotondo, Diambo e Messini) ieri pomeriggio l’allenatore Cretaz ha fatto svolgere la seduta di allenamento sul terreno del "Palazzoli" in vista della gara contro la capolista Arezzo sabato alle 15 sul campo neutro di Poggibonsi e a porte chiuse. Diverse le soluzioni per mister Cretaz. Uno schieramento probabile potrebbe essere quello con la difesa a tre con Carannante, Bruni, Ferrante (Ciolli ancora squalificato), un centrocampo a cinque con gli esterni Crivellaro e Moscatelli, i centrali Cretella e Pasciuti, con Giustarini più avanti alle spalle di Aleksic e Gomes. Un match proibitivo per Cretella e compagni che dovranno affrontare gli amaranto di mister Indiani, che hanno sette punti di vantaggio sulla Pianese quando mancano sei giornate al termine del campionato, sempre più lanciati verso la conquista della promozione in Lega Pro. Un cammino quello del Grifone, che al momento sarebbe salvo e fuori dai playout, che si preannuncia irto di difficoltà in una classifica molto corta che vede il Ponsacco a quota 34, l’Ostiamare 32, Grosseto e Tau 31, Città di Castello e Orvietana 30, Montespaccato, Terranova Traiana e Trestina 27. Quando mancano sei giornate al termine, dunque, ben nove squadre sono ancora raccolte in sette punti nella zona "a rischio" e questo vuole dire che gli scenari sono suscettibili di modifica ad ogni giornata.