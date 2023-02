Cretaz: "Due punti persi Dovevamo chiuderla prima"

Prima dell’inizio della gara capitan Ciolli ha deposto un mazzo di fiori in Curva Nord in ricordo di Francesca e Viviana. Delusione in casa biancorossa al termine del derby: si presenta soltanto il tecnico Roberto Cretaz.

"Per noi due punti persi per loro un punto conquistato – sottolinea l’allenatore del Grifone – al termine di una partita importante nella quale abbiamo lavorato bene, siamo stati bravi a ragionare e nei raddoppi, ma dovevamo chiudere prima la partita, prima di arrivare al calcio di rigore. La squadra ha fatto quello che io gli ho chiesto giocando in modo compatto senza concedere nulla agli avversari".

Ma la delusione è evidente. "Noi dobbiamo pensare a salvarci mentre gli avversari puntano in alto – continua il tecnico –. Ora noi siamo in una situazione diffcile di classifica e dobbiamo continuare a lavorare per uscirne al più presto. In appena due settimane siamo passati ad una difesa a tre e la risposta c’è stata con Ciolli, Bruni e Bruno, ma evidentemente non è bastato. Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a sette giorni fa sulla gestione della palla, ma non dobbiamo fare errori fuori dalla partita (allusione all’espulsione di Caprioli dalla panchina, Ndr). Ma ripeto: dopo un’ora dovevamo chiudere la partita". Poi il pensiero va a domenica prossima con la trasferta di Orvieto. "Il derby è già passato – conclude l’allenatore del Grosseto – e noi dobbiamo soltanto lavorare e pensare alla gara di domenica che per noi non è importante: è vitale per la nostra classifica. Dobbiamo pensare alla salvezza e questa la si può raggiungere soltanto lavorando".