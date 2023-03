Cret e Turini convocati in Rappresentativa

Due giovani del Follonica Gavorrano convocati nella Rappresentativa del girone E di serie D Juniores. Bella gara in rappresentativa del girone E per Catalin Sebastian Cret e Tommaso Turini. I due ragazzi hanno partecipato a una seduta di allenamento e alla relativa gara amichevole allo stadio Armando Picchi di Livorno, in vista della Juniores Cup organizzata dal dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Sono andati benissimo tutti e due, mentre Cret inoltre è stato convocato anche nella seduta della Rappresentativa, che si è tenuta lo scorso 8 marzo proprio allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. La Juniores Cup si terrà al termine del campionato, mentre mercoledì sul terreno di gioco di via Morandi è andata in scena una gara di allenamento appunto tra la Rappresentativa del girone E e la prima squadra allenata da Marco Bonura, impegnata nel campionato di serie D. Una bella occasione per tutti i ragazzi per mettersi in mostra e far vedere il proprio valore. Dall’amichevole di mercoledì mister Bonura ha inoltre tratto alcune indicazioni in vista poi della sfida di domenica sul campo del Ghiviborgo. L’ultimo è stato un buon fine settimana per le formazioni del Settore Giovanile biancorossoblù, che conquistano tre vittorie su quattro partite disputate. A partire dagli Allievi regionali classe 2006, che calano il tris espugnando il campo dell’Academy Livorno con un netto 0-3, grazie alle reti messe a segno da Piazza, autore di una doppietta, e Milo. Vincono di misura gli Allievi classe 2007, che tra le mura amiche battono l’Invictasauro per 2-1 grazie alle reti di Mancinelli e Cozzolino. Partita ben giocata dai ragazzi di Alessandro Romagnoli, che nel prossimo turno affronteranno il Carli Salviano in trasferta. Sconfitta interna invece per i Giovanissimi regionali classe 2008, che si devono arrendere di misura all’Academy Livorno (1-2 il finale). Cala il poker infine la formazione dei Giovanissimi 2009, vittoriosi in casa contro la Pro Soccer per 4-0 grazie alle reti di Delle Donne, Berti, Vestri e Lusini.