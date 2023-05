Cp sconfitto, ma a testa alta Il Trissino vince tre a uno

Cp Grosseto, peccato. Gara uno la vince il Trissino (3-1) ma per battere i grossetani c’è voluto un Cocco in formato stellare. I primi brividi per la porta del Trissino arrivano al 3’ su due velocissime conclusioni di Rodriguez e De Oro che vanno a sbattere sul portiere pratese Zampoli. Una bella occasione se la procura Saavedra ma i veneti riescono a fermarlo; pochi istanti dopo è Zampoli a negare il gol a De Oro che si era trovato solo davanti al pòortiere. Il Cp continua a mettere in difficoltà i campioni d’Italia, che si devono guardare dal tiro secco di Paghi nel corso del nono minuto. A 7’48 Mount serve Rodriguez ma Zampoli si fa trovare pronto. Nel giro di dieci secondi le due squadre vanno vicine al vantaggio: Menichetti ferma il tiro di Mendez su passaggio di Ipinazar, mentre Zampoli blocca il contropiede di Rodriguez. A 5’ dalla conclusione del tempo il portiere grossetano ferma il tentativo di Malagoli. A 2’66 Menichetti s’allunga per fermare Mendez. Dopo 1’15 dall’inizio della ripresa il Grosseto ha una grossa occasione per portarsi in vantaggio su una punizione di prima concessa per il fallaccio di Galbas su Rodriguez, ma Zampoli ipnotizza capitan Saavedra. In power play proprio il capitano mette alto sopra la traversa. Sul tiro di Saavedra respinto da Zampoli, il Trissino va in vantaggio su un veloce contropiede capitalizzato da Cocco. Al 5’ è Cocco a farsi parare da Menichetti il tiro diretto concesso per il decimo fallo di squadra grossetano. Al 10’ l’alza e schiaccia di Saavedra non sorprende Zampoli. Menichetti ferma bene Galbas a metà secondo tempo. A 10’33 dalla sirena la sciabolata di Rodriguez. Un tocco di pattino di Mendez pochi secondi dopo sul tiro di Mount manda in lunetta De Oro per un rigore, ma Zampoli si distende e nega il pareggio all’Edilfox. Ci prova anche Nacevich ma la palla non ne vuol sapere di entrare. A 4’50 Cocco torna sul dischetto e questa volta riesce a infilare la punizione del 2-0. Passano appena quattro secondi e Mount trova lo spiraglio giusto per accorciare e un minuto dopo Menichetti para il rigore di Cocco. Il Cp all’arrembaggio sceglie di non schierare il portiere e in quel frangente arriva il 3-1 di Cocco.