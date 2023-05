Cp Hobbystore Ultima chiamata con il Camaiore

Ultima chiamata per il Circolo Pattinatori Grosseto Hobbystore nel campionato di serie A. I ragazzi di Fabio Bellan, ultimi nel girone B con cinque punti di ritardo dalla penultima e con gli scontri diretti sfavorevoli, hanno un’ultima occasione per continuare a lottare per la salvezza: alla pista Mario Parri arriva oggi alle 17 la Rotellistica Camaiore. Un confronto da vincere a tutti i costi, in attesa degli ultimi due impegni stagionali, sul campo della Blue Factor Castiglione e in via Mercurio contro i Pumas Viareggio. La formazione grossetana reduce da una brutta sconfitta sul campo della capolista Giovinazzo (9-0) al termine di un incontro nel quale il quintetto biancorosso non è mai riuscito ad impensierire, anche per un organico ridotto all’osso, il quintetto pugliese. Salvadori e compagni sanno perfettamente di essere con le spalle al muro e oggi cercheranno di disputare la partita della vita per mettere in tasca tre punti che possono far continuare la lotta verso la permanenza in categoria. Bellan ha convocato: Bruni, Spinetti; Salvadori, Nerozzi, Saitta, Borracelli, Alfieri e Cabella.