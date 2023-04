Cp Grosseto superlativo Pokerissimo al Sarzana

Grande esordio nei quarti di finale scudetto per il Cp Grosseto che si impone a Sarzana per 5-2. A sbloccare la gara ci pensa German Nacevich al 10’ con una bella azione dalla destra. La gara si anima, con il Sarzana che spinge in avanti e rischia forte su un contropiede di Rodriguez. A 8’25 il Gamma trova la parità con Borsi. Il Circolo Pattinatori non si scompone e nei cinque minuti e mezzo finali mette l’ipoteca alla gara con una doppietta di Alex Mount: l’inglese al 22’ è il più veloce a raccogliere il tiro di Rodriguez respinto da Corona e a 1’15 dalla fine si libera di Garcia e mette in rete in acrobazia. Nella ripresa al Grosseto bastano 54 secondi per calare il poker con una rete sotto porta di capitan Saavedra che chiude virtualmente la gara. Alonso prova a riaprirla con un veloce contropiede concluso con un "alza e schiaccia" ma i grossetani non cedono di un centimetro e continuano a fare il loro gioco. Negli ultimi quindici minuti di gioco il Grosseto deve rinunciare all’infortunato Franchi, vittima di un incidente di gioco. A 9’ dalla fine il Sarzana perde De Rinaldis, che si vede sventolare il rosso sotto il naso per un brutto fallo su Paghi. Saavedra firma il 5-2 dal dischetto. Menichetti mette la parola fine alla gara parando la punizione di Ortiz a 8’13 dalla fine. Sarzana potrebbe avvicinarsi anche a 4’ dalla fine, ma Menichetti è pronto sul tiro diretto di Borsi. Il secondo portiere Bianchi nega a Cabella, a 100 secondi dalla fine, la gioia del sesto gol. Il Grosseto controlla fino alla fine e porta a casa un successo superlativo.