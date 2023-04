Cp Grosseto-Follonica Oggi si decide tutto

E’ il giorno che decide tutto. Alla pista Parri alle 20.45 il Circolo Pattinatori Grosseto sfiderà il Follonica, nell’ultima gara di regular season. In palio il quarto posto in graduatoria tra due squadre che arrivano all’appuntamento cariche a mille: i biancorossi di Achilli dopo due successi con Montebello e Bassano, il Follonica con l’obiettivo di scavalcare i cugini e assicurarsi l’eventuale "bella" tra le mura amiche del capannino. Sarà dunque una battaglia senza esclusioni di colpi tra due squadre che si equivalgono. I biancorossi possono chiudere il filotto sperato nella pista amica, piuttosto ostica per il Follonica (in tre anni non ci ha mai vinto). Achilli ha tutti gli effettivi a disposizione: "Stiamo bene e ci proveremo - ha detto – sappiamo che il Follonica è una squadra temibile. In palio c’è il quarto posto, però. E noi vogliamo arrivarci. Sarebbe il coronamento di una stagione bella e giocata bene". Il Follonica, che ha Marco Pagnini influenzato (Silva ancora non sa se potrà schierarlo oppure no) recupera Pablo Cancela dopo lo sconto della squalifica e cercherà di sfatare il tabù Grosseto. Cp Grosseto: Menichetti (Sassetti); Paghi, Franchi, Cabella, Rodriguez, De Oro, Saavedra, Mount, Nacevich. All. Achilli. Follonica: Barozzi (Irace); F.Pagnini, M.Pagnini, D.Banini, F.Banini, Montigel, Cancela, Bonarelli, Bracali. All. Silva.