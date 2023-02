Cp Grosseto, che sfida Ecco il super Trissino

E’ una domenica di festa per il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto che alle 18, sulla pista Mario Parri, riceve la visita del Trissino, dominatore incontrastato del campionato di serie A1 e campione d’Europa in carica. Per conservare l’attuale secondo posto in classifica i ragazzi di Michele Achilli dovranno migliorare sicuramente la già ottima prestazione del girone d’andata. In Veneto i biancorossi hanno disputato una gara splendida, trovandosi al terzo minuto della ripresa avanti per 4-2 e con i campioni d’Italia in evidente difficoltà. Con il passare dei minuti, però, la squadra di Alessandro Bertolucci ha rialzato la testa e al 10’ ha segnato il 5-4 con Ipinazar, prima della doppietta finale di Malagoli che ha firmato un 7-4 troppo pesante per la "Big Red Machine". Quella che va in scena nel centro sportivo è una sfida per palati fini. L’Edilfox sta disputando un campionato straordinario, alle spalle del Trissino, che in questo campionato ha pareggiato a Valdagno (1-1) e ha perso contro Bassano (5-4) e Forte dei Marmi (7-5). Quello che più impressiona di questo gruppo è la facilità di andare a segno: finora sono stati 133 i centri, con Mendez Ortiz a 32, Cocco a 31 e Malagoli a 22. Una macchina da gol. Basti pensare che il Grosseto, secondo attacco del massimo campionato, è fermo a 86 (Saavedra 19, Mount e De Oro 16).

"Sarà una partita difficilissima – dice l’allenatore Michele Achilli – e a maggior ragione dopo i problemi dei ragazzi nel corso della settimana. Fortunatamente abbiamo un giorno in più per recuperare e scenderemo in pista per dare il massimo". "E’ un sogno pensare di poter sfidare, da secondi in classifica – prosegue – una squadra che ha segnato quasi cinquanta reti più di noi. Un’avversaria alla quale non si può concedere assolutamente niente". Il tecnico dell’Edilfox anticipa gli obiettivi: "Ce la metteremo tutta, faremo il massimo per rendere la vita difficile alla regina, con la massima serenità e tranquillità.Vogliamo vedere le tribune piene e regalare al nostro pubblico un ottimo spettacolo".