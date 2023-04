Cp-Follonica non finisce mai Pagnini inibito per offese

Il post-partita tra Circolo Pattinatori Grosseto e Follonica Hockey è stato abbastanza "caldo". Il pareggio in extremis dei biancorossi padroni di casa, che ha di fatto condannato al sesto posto la società del Golfo ha mandato su tutte le furie il patron Massimo Pagnini che alla fine della partita si è scagliato contro gli arbitri. Per questo motivo il giudice sportivo Gregorio Stanizzi ha disposto trenta giorni di sospensione da ogni carica e incarico e un’ammenda di 150 euro al dirigente dei biancazzurri per aver, "al termine dell’incontro, proferito insulti e minacciato gli arbitri di gara tanto da dover far intervenire la polizia per riportare l’ordine". Ma non solo. Pagnini ha ribadito di avercela con le giacchette nere anche durante l’intervista post-partita dove ha parlato di "inadeguatezza della terna arbitrale". La società del Follonica è stata anche multata di 200 euro per "condotta antisportiva dei propri tifosi i quali in più occasioni disturbavano lo svolgimento della gara con fischi analoghi a quelli emessi dagli arbitri tanto che in un’occasione di gioco la partita veniva interrotta per errore". Circostanza questa che ha rischiato anche di far interrompere il match. Al vaglio della Polizia (al palazzetto di via Mercurio era presente anche la Digos) i filmati per individuare i responsabili. Il rischio è quello di ricevere un Daspo.