Cp Edilfox, occhio alle trappole Il Monza non è da sottovalutare

Il Circolo Pattinatori Edilfox, a tre giorni dall’incredibile sfida europea sulla pista di Bassano, si rituffa stasera alle 20,45 nel campionato di serie A1. I ragazzi di Michele Achilli sono chiamati a misurarsi, sulla pista Mario Parri, con il Teamservicecar Monza, un quintetto che si sta giocando un posto nei playoff con Valdagno e Sandrigo. In palio, oltre ai tre punti, c’è la possibilità di sistemarsi nuovamente al secondo posto solitario della classifica. La formazione brianzola, battuta da Saavedra e compagni all’andata per 6-2, è un’avversaria storicamente impegnativa. "Arriviamo a questo turno infrasettimanale - dice l’allenatore grossetano Michele Achilli – mentalmente e fisicamente stanchi dopo la maratona di Bassano, ma i ragazzi sono carichi e desiderosi di tornare subito alla vittoria. Il Monza non è un cliente facile e per questo servirà la massima attenzione per cinquanta minuti". Achilli esprime un desiderio: "Mi piacerebbe vedere l’impianto di via Mercurio pieno di tifosi. Questa squadra merita il sostegno della sua gente, di una curva che canti per tutto il tempo, come abbiamo visto a Bassano".

I lombardi scenderanno in Maremma per riagganciare almeno il Sandrigo, che non è andato oltre il pari contro il Viareggio, che ha presentato per la prima volta in panchina il grossetano Raffaele Biancucci. Una gara, quella del Cp, ha prendere con le molle, ma da vincere obbligatoriamente in vista di una serie di scontri terribili che metteranno i maremmani, da sabato prossimo, di fronte a Forte dei Marmi, Valdagno e Bassano in trasferta, Trissino e Lodi in casa. E per rimanere nella zona alta della graduatoria serviranno il cuore e la grinta di sabato scorso a Bassano.